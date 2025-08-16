◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）首位阪神が2位巨人に快勝した。初回、二塁に近本を置き、3番・森下が左翼席に突き刺さる特大2ラン。これが今季17号で、キャリアハイ更新となった。3回には1死一、三塁で大山に右翼への適時二塁打が生まれ、追加点とした。先発・村上が2安打完封勝利。この日から巨人打線には岡本が復帰するも封じた。右腕は今季10勝目。23年以来2年ぶりの2桁勝利を果たした。