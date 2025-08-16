中国東方航空は、中部地方を発着する路線を対象に、「フレックストラベル」商品を販売している。中部地方〜中国路線について、中部地方内で出発地・目的地を変更できるサービス。対象路線は名古屋/中部〜上海/浦東・西安・煙台・蘭州線、静岡・富山・小松〜上海/浦東線。中国東方航空または上海航空の前後3日のフライトに変更できる。発券・搭乗日は10月25日まで。A・O・X・Gクラスを除く全クラスが対象。乗り継ぎがある旅程や他社