◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）巨人の6年目左腕・井上温大投手（24）が16日に出場選手登録され、同日の阪神戦（東京D）で今季17度目の先発登板。初回、森下に先制2ランを許すなど3回5安打3失点で降板し、チームワーストタイの今季7敗目（3勝）を喫した。昨季8勝を挙げてブレークし、侍ジャパンにも初選出された井上だが、今季は5月21日の阪神戦（甲子園）で挙げた3勝目を最後に勝利なし。この日も9試合