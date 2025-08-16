◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日０―６ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンＤ）プロ初先発したＤｅＮＡドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）が７回２安打無失点でプロ初勝利をつかんだ。球団の新人投手の初先発初勝利は２０２４年石田裕以来、ドラフト１位に限れば２００６年山口俊以来１９年ぶりとなった。初回２死、上林に中前打を許し、その後盗塁で二塁に進まれたが、以降は二塁すら踏ませない投球で中日打線をほんろう。最