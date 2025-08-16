サンダーランドは、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属する元フランス代表DFノルディ・ムキエレの獲得に近づいているようだ。15日、イギリスメディア『ノーザン・エコー』が報じた。9シーズンぶりのプレミアリーグ復帰を果たしたサンダーランドは、今夏の移籍市場でおよそ1億3200万ポンド（約264億円）を投じ、スイス代表MFグラニト・ジャカら11選手を獲得している。しかし、過去2シーズン連続で昇格組が1部残留に失敗している