◇セ・リーグ巨人0―3阪神（2025年8月16日東京D）巨人は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」として開催された阪神戦（東京D）でわずか2安打に終わり、村上に巨人戦初完封を許す完敗。6月30日以来47日ぶりの貯金2を逃して勝率5割に逆戻りとなった。阪神との今季対戦成績は6勝14敗で、本拠・東京ドームでは3勝8敗。ゲーム差は12となった。16日ぶりの先発マウンドに上がった6年目左腕・井上は初回、森下に先制2ランを許すな