◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（１６日・東京ドーム）巨人のドラフト５位左腕・宮原駿介投手がプロ初昇格して即初登板。ダイナミックなフォームで阪神打線を封じ、１回１安打無失点と好投した。０―３の９回から５番手で初めて東京ドームのマウンドへ。本来は背番号５７のルーキーだが、この日は「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」。全員が長嶋さんの背番号「３」のユニホームで臨む中、デビュー戦でひとつ結果を残した。