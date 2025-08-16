阪神３―０巨人（セ・リーグ＝１６日）――巨人の井上が３回５安打３失点で降板した。初回に森下に２ランを浴び、三回には大山の適時二塁打でリードを広げられた。いずれもスライダーを痛打され、７月３１日以来の登板で役割を果たせず。「特別な試合だけど、試合に入ったらいつもと変わらず、自分のやるべきことに集中したい」と話していた長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合のマウンドは、無念の結果となった。