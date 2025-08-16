ＤｅＮＡ６―０中日（セ・リーグ＝１６日）――ＤｅＮＡの山本が２試合連続本塁打。先頭で打席に立った二回、高橋宏のカーブを引っ張り、左翼席へソロを打ち込んだ。プロ初登板だった新人の竹田に貴重な追加点をプレゼントし、「竹田を援護できて素直にうれしい」と話した。前日は今季１号や決勝の適時二塁打を含め４安打３打点と大当たりだった。良い感覚を持ったまま打席に入れたようだ。