女子52キロ級で初優勝した佐久長聖・武田桃佳＝ジップアリーナ岡山全国高校総体（インターハイ）第23日は16日、岡山市のジップアリーナ岡山などで行われ、柔道の女子52キロ級は1年生の武田桃佳（長野・佐久長聖）が初優勝した。48キロ級は富田伊央莉（広島皆実）が制し、57キロ級は鹿釜奈々美（福岡・南筑）が頂点に立った。女子団体は比叡山（滋賀）が決勝で桐蔭学園（神奈川）を破り、初優勝を果たした。