Âè3Æü¡¢ÄÌ»»23¥¢¥ó¥À¡¼¤Ç¼ó°Ì¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¡á¸æÁ°¿åGCISPS¥Ï¥ó¥À²Æ¤ËÇúÈ¯¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè3Æü¡Ê16Æü¡¦ËÌ³¤Æ»¸æÁ°¿åGC¡á6932¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼72¡Ë¥Ä¥¢¡¼Ì¤¾¡Íø¤Î¸ÅÀîÎ¶Ç·²ð¤¬7¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î65¡¢Á°Æü¥È¥Ã¥×¤Ç3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤¦Èæ²Å°ìµ®¤¬6¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Ü¥®¡¼¤Ê¤·¤Î66¤Ç²ó¤ê¡¢ÄÌ»»23¥¢¥ó¥À¡¼¤Î193¤Ç¼ó°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£1ÂÇº¹¤Î3°Ì¤¬ÊÆÂôÏ¡¤È²¬ÅÄ¹¸Ê¿¡£¤µ¤é¤Ë1ÂÇº¹¤Î5°Ì¤ËËÙÀîÌ¤ÍèÌ´¤é2¿Í¤¬¤Ä¤±¤¿¡£2½µÁ°¤ËÂ³¤¯2Âç²ñÏ¢Â³Í¥¾¡¤òÁÀ