8月16日、札幌競馬場で行われた9R・コスモス賞（2歳オープン・芝1800m）は、R.キング騎乗の1番人気、アスクエジンバラ（牡2・栗東・福永祐一）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にミリオンクラウン（牡2・北海道・田中淳司）、3着に2番人気のブラックハヤテ（牡2・美浦・蛯名利弘）が入った。勝ちタイムは1:49.4（良）。【札幌6R】ミスティマウンテンが抜け出す…武豊メイショウゲキハは2着単勝1.6倍の支持コスモス賞・アスクエジン