8月16日、札幌競馬場で行われた6R・3歳未勝利（ダ1700m）は、横山武史騎乗の3番人気、ミスティマウンテン（牡3・美浦・池上昌和）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のメイショウゲキハ（牡3・栗東・藤原英昭）、3着にオロパタジン（牡3・美浦・相沢郁）が入った。勝ちタイムは1:46.7（良）。1番人気で森田誠也騎乗、トリプレーテ（牡3・栗東・武英智）は、4着敗退。