8月16日、札幌競馬場で行われた5R・2歳新馬戦（芝1200m）は、佐々木大輔騎乗の3番人気、ナオミライトニング（牝2・栗東・矢作芳人）が快勝した。1.1/2馬身差の2着にプレヒティヒ（牝2・美浦・伊藤圭三）、3着に1番人気のラスベガスサイン（牝2・栗東・長谷川浩大）が入った。勝ちタイムは1:10.6（良）。2番人気で斎藤新騎乗、ウーマンズパワー（牝2・栗東・中尾秀正）は、5着敗退。【札幌4R】小林美駒が今年26勝目…ワタシマツ