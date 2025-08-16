8月16日、札幌競馬場で行われた4R・3歳未勝利（芝1500m）は、小林美駒騎乗の1番人気、ワタシマツワ（牝3・美浦・竹内正洋）が快勝した。2.1/2馬身差の2着にハクサンミラクル（牡3・美浦・武藤善則）、3着にエピファランド（牝3・栗東・武幸四郎）が入った。勝ちタイムは1:28.0（良）。2番人気で横山武史騎乗、ラウニウ（牝3・栗東・牧田和弥）は、5着敗退。【札幌2R】小林美駒騎乗 伏兵サウンドルーチェが抜け出すグレーターロ