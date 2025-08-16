千葉県市川市の一軒家が全焼する火事があり、1人の遺体が見つかりました。黒煙が空高く立ち上っているのが確認できます。16日午前8時ごろ、市川市の住宅で、「煙が出ていて燃えている」と付近の住民から119番通報がありました。火は約4時間半後に消し止められましたが2階建ての住宅が全焼し、室内から1人が遺体で見つかりました。この家で1人暮らしの男性と連絡がとれておらず、警察は、遺体で見つかったのがこの男性とみて身元の