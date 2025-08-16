横浜ＤｅＮＡ・ケイ（資料写真）１６日の中日戦で登板を見込まれていた横浜ＤｅＮＡのケイが腰の違和感を訴え、１６日に出場選手登録を外れた。ケイは今季先発ローテーションの柱として１８試合に登板し、６勝６敗。９日の前回登板では、５回途中３失点で降板し、悔しさをあらわにしていた。１５日にバンテリンドームで軽めの調整をしていたが、練習を途中で切り上げた。三浦監督は「腰の違和感で投げさせない」と明かしていた