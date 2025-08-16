声優の櫻井智さんが13日に亡くなった。公式X（旧ツイッター）や、公式サイトなどで16日、発表された。53歳だった。櫻井さんは8月4日に緊急入院していた。公式発表によると、多臓器がんの悪化のため入院したが、症状が改善せずに亡くなったという。10日にXを更新し、緊急入院する事態になったとして、ライブ中止を発表したばかりだった。公式サイトでは「櫻井智は2025年8月13日に永眠いたしました。長きにわたり応援してくださった