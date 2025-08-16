8月16日、札幌競馬場で行われた2R・3歳未勝利（牝・ダ1700m）は、小林美駒騎乗の7番人気、サウンドルーチェ（牝3・栗東・渡辺薫彦）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にカスバートテソーロ（牝3・美浦・畠山吉宏）、3着にユージュアーナ（牝3・栗東・奥村豊）が入った。勝ちタイムは1:46.3（良）。1番人気で武豊騎乗、スマートイザナミ（牝3・栗東・谷潔）は4着、2番人気でR.キング騎乗、アイドルアイズ（牝3・栗東・新開幸一）は8