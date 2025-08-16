毎日放送の清水麻椰アナ（29歳）が8月16日、自身のInstagramを更新。結婚を発表した。清水アナはこの日、「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！」と結婚を報告。そして「これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします」とつづった。清水アナは1995年生まれ、兵庫・神戸出身。同志社女子大学を経て、2019年に毎日放送（MBS）に入社した。現在は情報番組「サタデープラス」、バラエティ番組「プレバ