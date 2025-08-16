◇セ・リーグDeNA6−0中日（2025年8月16日バンテリンD）DeNAのドラフト1位・竹田祐投手（26）がプロ初登板初先発で初勝利を挙げた。最速150キロの直球と140キロ台の高速フォークで3者連続を含む6三振を奪い、7回2安打無失点の好投だった。履正社−明大を経て、三菱重工Westから入団した右腕は「すごく緊張したんですけど、良いピッチングができてよかった。回を追うごとに緊張がほぐれて楽しく投げられた」とヒーロ