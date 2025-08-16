京都府亀岡市大井町の障害者施設「かしのき」と「ワークスおーい」でこのほど、利用者や住民が制作したタイルの小道の完成セレモニーが行われた。「世界一美しい小道」と名付け、多彩な色合いで水の流れを表現した。関係者は「施設と地域をつなぐ憩いの空間になれば」と願った。【写真】水の流れをイメージし、色とりどりのタイルを敷き詰めた小道利用者が焼いたパンを出すベーカリーカフェ「ぱすてる」の隣接地に設けた。南丹市八