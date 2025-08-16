「ナイトゲームズ・イン福井」（１６日、福井県営陸上競技場）男子１００メートル予選が行われ、柳田大輝（２２）＝東洋大＝が追い風参考記録ながら９秒９２（追い風３・３メートル）をマークした。柳田は優勝候補として迎えた７月の日本選手権でまさかのフライング失格。決勝進出を逃しており、世界選手権代表入りに向けては９秒９６以上のタイムが必要な状況となっている。公認記録での９秒台を狙っていただけに、追い風