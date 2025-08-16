◆ソフトバンク―ロッテ（16日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの山川穂高が2試合連発となる19号ソロを放った。7点を追う6回1死。ロッテ小島和哉が投じた2球目のチェンジアップを左中間方向のテラス席に運んだ。2回と4回に左前打を打っており、3打席目の本塁打で4月11日ロッテ戦以来の3安打「猛打賞」。山川は「ヒットが続いている中で、いい感覚をもって打席に入ることができました。何とか流れを変える一発になって