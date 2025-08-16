´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«½÷Í¥¤ÎÃæ¹¾Í­Î¤(51)¤¬¡¢Ë´¤­Êì¤ÎÌ¿Æü¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿?ÊìÌ¼2¥·¥ç¥Ã¥È?¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤À5Ç¯¡£¤â¤¦5Ç¯¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÍÄ¾¯´ü¤ËÊì¤È¤¦¤Ä¤ë¼Ì¿¿¤ä¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ê´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£»þÂå¤Î°ã¤¦2Ëç¤À¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â´é¤ò´ó¤»¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤¦¤Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£Ãæ¹¾¤Ï2020Ç¯8·î9Æü¤ËÊì¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Êì¤È¤¦¤Ä¤ëÍÄ¾¯´ü¤ÎÃæ¹¾Í­Î¤(¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à@yurinbow1