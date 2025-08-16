◇パ・リーグオリックス0―1西武（2025年8月16日京セラD）オリックスが今季15度目の零敗を喫した。前日は“スミイチ”での勝利を収めたものの、この日は3回に失った1点を最後まで守り切られ、0―1での敗戦をやり返された。先発のエスピノーザは3回までに5安打を浴びるなど不安定な立ち上がりも、4回以降は無安打投球で、結果的に6回5安打1失点と力投。「全体的に投げている感覚としてはよかったと思いますし、球数が多く