南太平洋ナウルのナショナルデーで披露された「スティックダンス」＝16日午前、大阪市此花区の夢洲大阪・関西万博は16日、南太平洋ナウルのナショナルデーを迎えた。式典では前大統領のラス・ジョセフ・クン外務・貿易副大臣が「共に強く、適応力ある社会を設計しよう」とあいさつ。政府観光局のX（旧ツイッター）の発信が日本で人気を得ていることも強調した。長い棒を鳴らして踊る伝統舞踊「スティックダンス」などが披露さ