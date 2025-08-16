気象庁は静岡県で猛烈な雨が降っているとして、記録的短時間大雨情報を発表しました。【映像】気象庁HPの情報静岡県浜松市南部付近で約110mmの猛烈な雨が降ったと見られています。静岡県浜松市では午後2時過ぎにも、北部平野部付近で記録的短時間大雨情報が発表されています。土砂災害や家屋の浸水、河川の増水や氾濫など災害発生の危険度が高まっています。市町村から発表される避難情報に注意してください。（ANNニュース