大相撲の元横綱白鵬翔氏（４０）がプロ野球中日で１５日に引退を発表した中田翔内野手に、ねぎらいの言葉とエールを送った。自身のインスタグラムのストーリーを１６日に更新。自身と中田、元幕内大喜鵬の３ショット写真とともに「お疲れ様です野球界の発展の為頑張ってください」とメッセージを記した。白鵬氏は現役時代から巨人ファンとして知られ、選手らとも積極的に交流。中田も２０２１年途中から２３年シーズンま