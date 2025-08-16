２０日に７０歳の誕生日を迎える歌手のアグネス・チャンが１６日、東京・南青山のＲｏｂｉｎＣｌｕｂ表参道で著書「７０歳、ひなげしはなぜ枯れない―心も体もしなやかでいるための４５のヒント―」（２０日発売、ワニブックス刊）の出版会見を行った。著書の題名は、１９７２年に発売したデビュー曲で代表曲の「ひなげしの花」から。心も体も健康に生きるための秘訣（ひけつ）をつづった。「１７歳で日本デビューして２０日