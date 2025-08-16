◇陸上アスリートナイトゲームズ最終日（１６日、福井県営陸上競技場）男子１００メートル予選で、昨年のパリ五輪４００メートルリレー代表の柳田大輝（東洋大）が９秒９２（追い風３・３メートル）をマークした。大記録に会場は大きく沸いたが、参考記録となり、柳田は悔しそうにグラウンドに倒れ込んだ。柳田は４月の学生個人選手権を制覇すると、５月は関東学生対校選手権で追い風参考記録ながら９秒９５で優勝。続くセ