MBSの清水麻椰アナウンサー（29）が16日、自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを報告した。【写真】意味深な建物！結婚報告したMBS清水麻椰アナインスタでは「いつもお世話になっております。先日、結婚いたしました！これからも仕事に励んでまいります。よろしくお願いします。MBSアナウンサー清水麻椰」と伝えた。清水アナは2019年4月に同社へ入社。『サタデープラス』『プレバト!!』などの番組を担当している。