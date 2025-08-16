◆イースタン・リーグ巨人―西武（１６日・Ｇタウン）巨人は１６日、イースタン・西武戦のスタメンを発表した。右尺骨茎状（けいじょう）突起不全骨折から復帰し、１５日から２軍に合流した浅野翔吾外野手が「６番・中堅」で先発出場。６月５日の交流戦・ロッテ戦（ＺＯＺＯ）で右手首付近に死球を受けて負傷。リハビリを重ね、１２日の３軍・日大戦（Ｇ球場）で約２か月ぶりに実戦復帰し、３打席目に特大の２ラン。１５日の