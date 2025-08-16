モデルで女優の香音が１６日、都内で開催された「女子中高生向け女子大学生との座談会」でトークイベントを行った。芸能と学業を両立しながら昨年大学を卒業した香音は、会場に集まった女子中高生約２００人に本音トーク。小学校のころは医師を目指していたことを明かし「勉強していくうちに、手術や注射、血がダメだということに気づいて夢を断念しました」と回想。小４からキッズ、ティーンモデルとして活動してきたが「家族