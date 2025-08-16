◆第１０７回全国高校野球選手権大会第１１日▽３回戦創成館―関東第一（１６日・甲子園）昨夏準優勝の関東第一（東東京）が先制した。藤江馳門内野手（３年）が流れを断ち、流れを作った。両校無得点の２回、２死二塁で越後駿祐主将（３年）が遊ゴロをトンネル。２死一、三塁とピンチを広げられたが、続く打者の一、二塁間への打球を藤江が横っ飛びで捕球。二ゴロに打ち取り相手に傾きかけた流れを断った。そして迎えた