【新華社北京8月16日】中国外交部の報道官は16日、中印国境問題特別代表第24回会合を行うため、中国側特別代表の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長が招きに応じ、18〜20日にインドを訪問すると発表した。