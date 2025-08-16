「客員」を何と読むかご存知でしょうか？ 「きゃくいん」と読んでいる方が多いかも知れませんね。 「きゃくいん」と読むのは慣用読みで、間違えて読む人が多いため許容された読み方です。 それでは、正しい読み方は？ 「客員」の読み方のヒントはこちら ひらがなで書くと「〇〇〇〇」の4文字 組織や団体で、正規の成員ではなく客分として迎えられた人のこと 「客員教授」「客員研究員」などと使われます 以上の3つ