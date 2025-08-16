◇第107回全国高校野球選手権3回戦関東第一―創成館（2025年8月16日甲子園）関東第一のアルプス応援団が、石田暖瀬（3年）の打席でバースデーソングの演奏を始めた。そのメロディーに合わせて応援団も「ハッピー・バースデー」ん大合唱。前日に18歳の誕生日を迎えた石田をお祝いした。ABCテレビ中継の解説を務めていた帝京前監督の前田三夫氏は「いい思い出になりますね」とほほ笑ましそうだった。ネットでも「関