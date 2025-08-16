明治安田生命保険の営業職員による住民への情報提供のイメージ採用難や若手職員の離職で人手不足に悩む地方自治体の情報提供や安否確認といった業務を、民間企業が代行する動きが進んでいる。自治体にとっては住民のサービスの向上につなげられる一方、企業側は自治体から利用料が得られるほか、住民との接触を拡充できる利点がある。明治安田生命保険は全国に約千カ所ある拠点網を生かし、行政情報を住民に広く知らせている。