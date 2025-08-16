静岡県で、猛烈な雨が降っています。気象庁は災害が起きる恐れが高まっているとして「記録的短時間大雨情報」を連続で発表し、厳重な警戒を呼びかけています。気象庁によりますと、静岡県内では現在、大気の状態が非常に不安定になっていて、積乱雲が発達しています。浜松市南部付近では午後4時10分までの1時間に、およそ110ミリと、災害が起きてしまうほどの猛烈な雨が降り続いています。気象庁は、数年に一度の大雨になり、災害