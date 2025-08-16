[8.16 J3第23節](ミクスタ)※18:00開始主審:酒井達矢<出場メンバー>[ギラヴァンツ北九州]先発GK 27 田中悠也DF 4 長谷川光基DF 13 東廉太DF 44 辻岡佑真MF 6 星広太MF 14 井澤春輝MF 22 山脇樺織MF 34 高吉正真MF 66 高橋大悟MF 99 樺山諒乃介FW 10 永井龍控えGK 41 杉本光希DF 50 杉山耕二MF 11 喜山康平MF 17 岡野凜平MF 32 高柳郁弥FW 18 渡邉颯太FW 24 吉長真優FW 25 坪郷来紀FW 29 高昇辰監督増本浩平[奈良クラブ]先発G