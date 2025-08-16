AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の試合日程が16日、日本サッカー協会(JFA)から発表された。初のアジア挑戦となるFC町田ゼルビアは町田市立陸上競技場(Gスタ)で開幕し、FCソウル(韓国)と対戦。昨季Jリーグ王者のヴィッセル神戸は上海海港(中国)、昨季2位のサンフレッチェ広島はメルボルン・シティ(オーストラリア)とのアウェーゲームから始まる。昨年から大会方式が変わったACLEはアジア最高峰のクラブトーナメント。東