FC東京は9月28日のJ1リーグ第32節・横浜F・マリノス戦でオフィシャルパートナー『三菱商事株式会社』の協賛による『Teddy Bear Day』を開催する。今年のベアカラーは「ミントブルー」。当日は来場者先着1万5000名に「抽選券付FC東京特製ベアマスコットチャーム」がプレゼントされる。さらに抽選で合計1610名にベアグッズもプレゼント。特別賞の「FC東京特製BIGベア」が10名に、三菱商事賞の「FC東京特製ベア」が400名に、青赤