◇プロボクシング132ポンド（約59・87キロ）契約10回戦堤駿斗《10回戦》カイス・アシュファク（英国）（2025年8月16日サウジアラビア・リヤドANBアリーナ）WBA世界スーパーフェザー級3位の堤駿斗（26＝志成）が自身初の海外戦となるサウジアラビアでのノンタイトル戦の前日計量に臨み、対戦相手で16年リオ五輪代表カイス・アシュファク（32＝英国）とともに131・9ポンド（約59・83キロ）でパスした。堤はアシュファ