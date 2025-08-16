横浜ビー・コルセアーズは8月16日、上海シャークスとのプレシーズンゲームを開催することを発表した。 トッケイセキュリティ平塚総合体育館での試合は9月13日14時ティップオフ。チケットは21日12時30分からオフィシャルファンクラブBLACK会員に向けた先行販売が開始し、23日12時30分から一般販売が行われる。 上海シャークスはヤオ・ミン（元ヒューストン・ロケッツ）氏がC