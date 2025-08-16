８月１６日の中京７Ｒ・高山Ｓ（３歳上３勝クラス、芝２０００メートル、ハンデ＝９頭立て）はアレクシ・バデル騎手が乗った単勝５番人気のバールデュヴァン（牡５歳、栗東・浜田多実雄厩舎、父ミッキーアイル）が、注文をつけてハナに行くとそのまま押し切り、オープン入りを決めた。通算２４戦４勝。半馬身差の２着に１番人気のミッキーツインクル（川田将雅騎手）が入り、さらに首差の３着に７番人気のドットクルー（高杉吏麒