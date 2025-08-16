◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ＤｅＮＡ（１６日・バンテリンＤ）プロ初先発のＤｅＮＡドラフト１位・竹田祐投手（三菱重工Ｗｅｓｔ）が７回２安打無失点の好投を披露。プロ初勝利の権利を持って降板した。初回２死、上林に中前打を許し、その後盗塁で二塁に進まれたが、以降は二塁すら踏ませない投球で中日打線をほんろう。最速１５０キロの直球にスライダー、カーブ、チェンジアップなどを織り交ぜる投球で、２回１死からは３