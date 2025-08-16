◇陸上ナイトゲームズ・イン福井最終日（2025年8月16日福井県営陸上競技場）男子100メートル予選が行われ、柳田大輝（東洋大）は9秒92をマークして2組1着となり、決勝に進んだ。追い風3・3メートルで、追い風参考記録となった。スタートから飛び出し、そのまま独走状態でフィニッシュ。速報タイムとして「9秒92」が示されると、スタンドからどよめきがわき起こった。だが、結果的に追い風参考記録に。柳田自身は「マジか