ソフトバンクの有原航平投手（３３）が１６日のロッテ戦（みずほペイペイ）で無念の４回ＫＯとなった。初回に先制点を奪われると、２回には５安打を集められて大量５失点。４回にも中押しの追加点を献上して降板となり、マウンドを２番手・木村光に譲った。ロッテ戦を前に「粘ってくるバッターもいるし、どんどん振ってくるバッターもいる。つながれないように一人ひとりに向かっていきたい。（今季５度目の対戦で）向こうも対