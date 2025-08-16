プロボクシング元世界４階級王者で、前ＷＢＯ世界スーパーフライ級王者・田中恒成（３０）＝畑中＝が１６日、名古屋市内で開催された畑中ジム興行で、引退式を行った。スーツ姿でリングに入場。「３歳から空手、１１歳からボクシング、２９歳まで２６年間を格闘技に打ち込んだ。これまで満足したことは一度もない。もっと速くもっと強くと自分自身の可能性を心から信じていた。ボクシングを通して、人生であったり、夢であった